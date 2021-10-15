Путин принял участие в переписи населения через интернет

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин принял участие в стартовавшей 15 октября Всероссийской переписи населения, сообщила пресс-служба Кремля.

Он сделал это с компьютера из своего кабинета в Кремле: онлайн, через портал госуслуг ответил на вопросы и заполнил анкету участника переписи.

Он также призвал сограждан участвовать в переписи, отметив, что "это не формальное дело".

"В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие", - заявил он.

Президент добавил, что по данным переписи "государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография".

В сентябре президент через интернет проголосовал на выборах в Госдуму. Это было в период, когда он самоизолировался из-за случаев заражения коронавирусом в ближайшем окружении.