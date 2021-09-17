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Хроника последних дней СССР

Путин дистанционно проголосовал на парламентских выборах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу дистанционно проголосовал на выборах из своей резиденции в Ново-Огарево, где уже несколько дней находится на самоизоляции.

Факт голосования президента "Интерфаксу" подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате", - сказал Путин.

Кадры голосования президента были показаны на телеканале "Россия-24".

Президент напомнил, что такая система голосования применяется во многих странах мира, применялась и в Москве. "На этот раз граждане в семи субъектах РФ могут воспользоваться этим сервисом. В целом рассчитываю на вашу активную позицию. Сделайте свой выбор", - сказал Путин, обращаясь к россиянам.

Глава государства принял решение уйти на карантин после того, как у ряда сотрудников из его окружения был выявлен коронавирус. Ранее сам Путин рассказал, что это несколько десятков человек - из протокола президента, его службы безопасности и пресс-службы, не прошедшие ревакцинацию.

Ранее в пятницу так же дистанционно из своего кабинета в Доме правительства проголосовал и премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее на этой неделе, отвечая на вопрос "Интерфакса", Песков подтвердил, что Путин уже зарегистрировался для онлайн-голосования.

Возможность выбрать электронный формат для голосования была у жителей семи регионов России, для этого до 13 сентября надо было подать заявление на Едином портале Госуслуг в личном кабинете пользователя.

Граждане, которые выбрали для себя эту форму волеизъявления, могут проголосовать с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

Чтобы проголосовать дистанционно, достаточно иметь под рукой компьютер или мобильный телефон с доступом в интернет, приходить на избирательный участок в этом случае не требуется.

Электронное голосование на выборах в Госдуму 2021 года пройдет в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

Владимир Путин

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