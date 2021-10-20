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Участвовать в переписи населения онлайн готов каждый четвертый россиянин

Согласно опросу ФОМ, среди граждан РФ 18-30 лет за онлайн-перепись выступают около половины респондентов

Участвовать в переписи населения онлайн готов каждый четвертый россиянин
Работа горячей линии Всероссийской переписи населения
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Участие во Всероссийской переписи населения в онлайн-формате считают для себя предпочтительным 27% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

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Согласно результатам исследования, чаще всего готовность участвовать в переписи по интернету выражают респонденты 18-30 лет (48%).

По данным ФОМ, принять переписчика на дому оказалось предпочтительнее для трети россиян (36%), среди сограждан в возрасте от 60 лет эта доля составляет 53%.

Поговорить с переписчиком по телефону считает самым приемлемым для себя вариантом каждый шестой россиянин (16%), среди сограждан 46-60 лет - практически каждый пятый (18%), отмечают социологи.

Самостоятельно прийти на переписной пункт готов каждый одиннадцатый россиянин (9%), больше всех такую готовность проявляют россияне старше 60 лет (13%), показывают результаты опроса.

Согласно данным исследования, не планируют участвовать в переписи 3% респондентов.

Всероссийский опрос был проведён 8-10 октября 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет в 53 субъектах РФ, в 104 населенных пунктах.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года.

Россия ФОМ

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