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МКС развернуло на 57 градусов при тестировании двигателей "Союза МС-18"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Разворот МКС при тестировании корабля "Союз МС-18" составил 57 градусов, сообщил руководитель полета российского сегмента Владимир Соловьев.

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"Олег не бери в голову, ну подумаешь развернули станцию на 57 градусов, ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович всыпал до этого", - сказал Соловьев в ходе переговоров с космонавтом Олегом Новицким, трансляцию которых ведет NASA.

"Надо было убедиться в двигателях, в их исправности, это дело важное", - добавил он.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что при тестировании двигателей корабля произошло "временное изменение ориентации МКС", ее оперативно восстановили.

В предыдущий раз МКС теряла ориентацию в пространстве 30 июля. Тогда после пристыковки к станции модуля "Наука" произошло нештатное включение его двигателей, станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

Пилотируемый корабль "Союз МС-18" 17 октября должен вернуть на Землю экипаж в составе режиссера Клима Шипенко, актрисы Юлии Пересильд и командира корабля космонавта Олега Новицкого.

МКС

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