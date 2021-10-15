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МКС временно потеряла ориентацию при тестировании двигателей

МКС временно потеряла ориентацию при тестировании двигателей
Архивное фото
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Международная космическая станция (МКС) на время потеряла ориентацию при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18".

"Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления РС МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает", - отмечается в сообщении ракетно-космической корпорации "Энергия".

В предыдущий раз МКС теряла ориентацию в пространстве 30 июля. Тогда, после пристыковки к станции модуля "Наука" произошло нештатное включение его двигателей, станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

Пилотируемый корабль "Союз МС-18" 17 октября должен вернуть на Землю экипаж в составе режиссера Клима Шипенко, актрисы Юлии Пересильд и командира корабля космонавта Олега Новицкого.

Прибывшие на МКС 5 октября Пересильд и Шипенко занимаются там съемками фильма с рабочим названием "Вызов" о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, закрытие переходных люков между кораблем "Союз МС-18" и модулем "Наука" российского сегмента Международной космической станции запланировано 17 октября в период с 00:45 до 01:05 по московскому времени. Расстыковка корабля и МКС ожидается в 04:14, а в 07:36 - приземление спускаемого аппарата в 146 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).

МКС

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