Потеря ориентации МКС произошла из-за сбоя наземной аппаратуры

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Изменение ориентации Международной космической станции (МКС) после тестирования двигателей корабля "Союз МС-18" произошло из-за сбоя наземной аппаратуры с российской стороны, вопрос о переносе возвращения корабля на Землю не рассматривался, сообщили в НАСА.

"Мы хотим рассказать вам статус по ситуации с потерей (ориентации - ИФ), произошедшей сегодня утром. Москва занимается ситуацией, было установлено, что причина проблемы заключается в сбое наземной аппаратуры, а не техники (на орбите - ИФ)", - сказал наземный специалист в ходе переговоров с МКС, трансляцию которых ведет НАСА.

Представитель американского Центра управления полётами (ЦУП) в Хьюстоне указал, что российская сторона собирается провести отстыковку "Союза" как и планировалось.

Накануне в "Роскосмосе" сообщили, что при тестировании двигателей корабля произошло "временное изменение ориентации МКС".

"Ориентация станции была оперативно восстановлена благодаря действиям персонала Главной оперативной группы управления РС МКС. Станции и экипажу ничего не угрожает", - отмечалось в сообщении.

По данным руководителя полета российского сегмента Владимира Соловьева, разворот МКС при тестировании корабля "Союз МС-18" составил 57 градусов.

В предыдущий раз МКС теряла ориентацию в пространстве 30 июля.

Тогда, после пристыковки к станции модуля "Наука" произошло нештатное включение двигателей модуля, из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

Пилотируемый корабль "Союз МС-18" 17 октября должен вернуть на Землю экипаж в составе режиссера Клима Шипенко, актрисы Юлии Пересильд и командира корабля космонавта Олега Новицкого.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш, закрытие переходных люков между кораблем "Союз МС-18" и модулем "Наука" российского сегмента Международной космической станции запланировано 17 октября в период с 00:45 до 01:05 МСК. Расстыковка корабля и МКС ожидается в 04:14, а в 07:36 - приземление спускаемого аппарата в 146 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).

Прибывшие на МКС 5 октября Пересильд и Шипенко занимаются там съемками фильма с рабочим названием "Вызов" - о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.