Беспорядки в колонии во Владикавказе произошли в ходе обысков в камерах

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Беспорядки в исправительной колонии (ИК) №1 во Владикавказе произошли в ходе обысков в камерах штрафного изолятора (ШИЗО), заключенные которых устроили провокацию, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

"Сегодня ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия. В ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников", - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

По данным ведомства, осужденные "предприняли попытку дестабилизировать работу исправительного учреждения и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки".

"Поддавшись на провокацию, другие осужденные учинили погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что на место происшествия прибыло руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, уполномоченный по правам человека.

"В настоящее время предпринимают меры по стабилизации обстановки. Ситуация находится на контроле у руководства ФСИН России", - заявили в пресс-бюро.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в ИК-1 во Владикавказе произошли беспорядки, есть пострадавшие.

По данным собеседника агентства, конфликт произошел из-за несогласия отдельных заключенных соблюдать установленный в колонии режим.

Зачинщики беспорядков заблокированы, проводятся мероприятия по восстановлению порядка в учреждении, сказал источник.

Другой информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в ходе инцидента произошли стычки нескольких сотен заключенных с сотрудниками учреждения.

"Некоторое время назад заключенные уже предпринимали попытку устроить беспорядки, но тогда эту ситуацию удалось сгладить", - сказал источник.

При этом информированный источник сообщил "Интерфаксу" о том, что бунт могли спровоцировать условия содержания заключенных и отношение к ним со стороны сотрудников колонии.

"Поступают сообщения от родственников (заключенных - ИФ), суть которых сводится к одному: в последние несколько месяцев условия содержания в колонии изменились в худшую сторону. Это касается и режима, и проверок, и условий передач, и свиданий. Вся эта информация будет проверена в ходе расследования инцидента", - сказал собеседник агентства.

Эту информацию "Интерфаксу" подтвердил еще один источник.

"Несмотря на то, что это колония строгого режима, условия всегда тут были облегченными и более комфортными, многие даже специально старались попасть именно на "Лесозавод". Но в последнее время, режим ужесточили, чтобы он соответствовал строгому, и, возможно, это не понравилось каким-то заключенным", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, отметил он, беспорядки могли стать последствием конфликта между заключенными.

"Это сейчас две основные версии. Кончено же следствие будет прорабатывать все возможные версии, чтобы установить причины случившегося", - сказал источник.

В свою очередь, как сообщает североосетинский портал КрыльяTV, возле колонии, где произошел бунт, собираются родственники заключенных.