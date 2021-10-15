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Во Владикавказе в колонии несколько человек пострадали в беспорядках

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В колонии № 1 во Владикавказе произошли беспорядки, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник, уточнив, что это предварительные данные.

По его сведениям, беспорядки начались из-за несогласия отдельных заключенных соблюдать установленный в колонии режим.

Зачинщики беспорядков заблокированы, проводятся мероприятия по восстановлению порядка в учреждении, сообщил собеседник агентства.

Другой информированный источник сказал, что ситуация в колонии остается напряженной. По его словам, беспорядки устроили несколько сотен заключенных, там произошли стычки с сотрудниками учреждения.

"Некоторое время назад заключенные уже предпринимали попытку устроить беспорядки, но тогда эту ситуацию удалось сгладить", - отметил он.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Владикавказ ФСИН Северная Осетия

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