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Омбудсмен Северной Осетии встретился с заключенными колонии, где произошли беспорядки

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В оперативном штабе работают над вопросом урегулирования проблемной ситуации во владикавказской колонии, где в пятницу заключенные устроили беспорядки, сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в республике Северная Осетия Тамерлан Цгоев, который встретился с осужденными.

"Было принято решение совместно с республиканским ФСИНом, чтобы я зашел туда и переговорил с ними (заключенными - ИФ). Переговоры более или менее адекватно прошли. Надо восстанавливать законность и порядок. Конкретных решений пока нет, но варианты обсудили. Я передал оперативному штабу те варианты, которые они озвучивали. Будем контролировать эту ситуацию. Пострадавших, по моим данным, нет", - сказал Цгоев.

Вместе с тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что родственники неоднократно пытались попасть за оцепление вокруг исправительной колонии, где произошел бунт.

"Озвучивались обращения к правоохранительным органам о том, чтобы сформировать группу из родственников осужденных, и дать им возможность убедиться, что с их близкими все в порядке. Однако в целях безопасности пока такой вариант не рассматривается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что исправительной колонии №1 во Владикавказе, где произошли беспорядки, стянуты дополнительные силы для подавления бунта.

В пятницу несколько сотен заключенных в исправительной колонии №1 во Владикавказе устроили беспорядки.

Во ФСИН заявили, что в колонии принимаются меры по стабилизации обстановки. Причиной беспорядков, по данным ведомства, стали плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

Владикавказ ИК-1 ФСИН Северная Осетия

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