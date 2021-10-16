Правительство выделит средства на поддержку пострадавших от паводков жителей Крыма

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Республика Крым получит очередной транш из резервного фонда на компенсацию расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших из-за летних паводков.

Такое распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ.

Речь идет о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также выплат в связи с частичной или полной утратой имущества. Такую помощь смогли получить почти четыре тысячи человек.

МЧС проконтролирует эффективность расходования средств федерального бюджета. Доклад об их целевом использовании должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2022 года.

Ранее правительство уже оказывало финансовую помощь республике, принявшей на себя удар стихии. Так, в сентябре на выплаты крымчанам, лишившимся жилья из-за паводков, было направлено почти 400 млн рублей.