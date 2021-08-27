Дамбу возвели на востоке Крыма для предотвращения подтоплений

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Дамба возведена под Керчью на востоке Крыма, она позволит минимизировать негативные последствия паводков, сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

"Для недопущения последующих подтоплений возведена дамба, которая позволит исключить большой приток дождевой воды в реку Булганак и минимизировать негативные последствия, защитить жизнь и имущество людей. Ожидаем, что в Керчи и Ленинском районе таких серьезных подтоплений больше не будет", - цитирует премьер-министра Крыма его пресс-служба в пятницу.

Дамба построена в районе села Бондаренково. Ее длина составляет около 45 метров, ширина по основанию - 8 метров, на гребне - 4 метра. Для предотвращения разрушения используется железобетонная труба перелива. Строили дамбу в круглосуточном режиме.

Сообщается также, что на востоке Крыма продолжается расчистке русла реки Булганак, начаты подготовительные работы по очистке реки Мелек-Чесме от камыша и ила. На следующей неделе будут доставлены насосы для основательного очищения реки.

Кроме того, проводится работа на территории двух заводов. "Это судоремонтный завод, где построена накопительная камера и очищена ливневая канализация, а также предприятие "Пролив", где проведены подобные работы. Таким образом, вся вода, которая поступит в водохранилища, будет беспрепятственно перенаправляться в открытое море", - подчеркнул Гоцанюк.

Сильные наводнения

Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Пострадавшими признали 4 тыс. человек, два человека погибли, один пропал без вести. Были подтоплены около 700 домов, повреждено 30 мостов и 72 км дорог. Предварительный размер ущерба - 4,7 млрд рублей.

Очередные дожди прошли в августе, подтопило около сотни частных домовладений и двух сотен придомовых территорий, в основном - на востоке Крыма, пострадали более двух сотен домовладений, 1,1 тыс. человек. Причем Керчь за несколько дней затопило дважды.