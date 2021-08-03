Водохранилища Крыма вновь пополнились за счет июльских дождей

Счастливенское водохранилище в Крыму. Архивное фото. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Около 2 млн кубометров воды накопилось дополнительно за июль в водохранилищах Крыма, который два года страдал от засухи, сообщается на сайте Гидрометцентра республики во вторник.

"Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2021 года составил 132,4 млн куб. м, что на 1,89 млн куб. м больше, чем месяц назад", - говорится в сообщении.

Больше всего, по данным синоптиков, пополнилось Чернореченское водохранилище, которое снабжает Севастополь, и Счастливенское, обеспечивающее Ялту.

Сильные дожди прошли в Крыму в начале июля, они распределились неравномерно. На двух гидропостах в Бахчисарайском районе уровни воды превысили исторические значения, образовались паводки и сели. Больше всего осадков выпало в верховье реки Бельбек и в низовье Качи - в 1,8-4,7 раза больше нормы, отметили в Гидрометцентре республики. В горах самый высокий уровень зафиксирован на Ай-Петри (район Ялты) - 170% нормы.

"Такая высокая водность нехарактерна для крымских рек в это время года", - отмечают синоптики.

Сильные дожди в Крыму

Дожди в Крыму идут с начала лета. Мощнейший за 100 лет циклон накрыл полуостров 17 июня, после которого ввели режим ЧС. Больше всего пострадали Керчь и Ялта, погиб мужчина, без вести пропала женщина.

Как сообщалось, июньские ливни пополнили водные запасы Крыма на 50 млн куб. м - это столько же, сколько удалось собрать с января по май.

Очередные сильные дожди накрыли Крым 4 июля. Больше всего происшествий было в Бахчисарайском районе, одна женщина погибла.

В 2019 и 2020 годах в Крыму наблюдалось маловодье и, по прогнозам, могло продлиться в течение 2021 года. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта получали воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности. Сейчас в Ялте вода подается круглосуточно, в Симферополе и Алуште ее отключают только на ночь.