"Ъ" сообщил о девяти явках Тесака с повинной незадолго до смерти

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Националист Максим Марцинкевич (Тесак), умерший в 2020 году в челябинском СИЗО, незадолго до смерти оформил девять явок с повинной и дал показания на своих соратников, сообщает в субботу сайт газеты "Коммерсантъ".

По данным издания, в производстве у СК находится уголовное дело в отношении десяти националистов по статье об убийстве двух и более лиц организованной группой по мотивам национальной ненависти и вражды (п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело было возбуждено еще в 2007 году после появления в сети видео с убийством двоих приезжих. В 2017 году дело было приостановлено, так как не был определен круг подозреваемых.

Как рассказал "Ъ" адвокат одного из фигурантов Александр Тимошенко, производство по делу было возобновлено после того, как Тесак начал давать показания, находясь в заключении.

Он признался в убийстве в 2017 году, также его показания помогли раскрыть два двойных убийства на национальной почве в 2003 году в Москве и под Смоленском. Согласно материалам дела, заявления Тесака подтвердили фигуранты Андрей Кайль и Максим Хотулев.

Опрошенные изданием адвокаты не смогли назвать число эпизодов в уголовном деле, объяснив это тем, что еще не знакомились с его материалами.

Между тем адвокат семьи Тесака Алексей Михальчик выразил удивление в связи с тем, что сам он после показаний не фигурирует в деле. Михальчик отметил, что защита в любом случае намеревалась "настаивать на том, чтобы в его отношении было проведено судебное следствие, чтобы мы могли доказать его невиновность".

Бабушкинский суд Москвы 29 декабря 2018 года приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в разбое и хулиганстве (ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Перед этим Марцинкевич имел уже три судимости за преступления экстремистской направленности.

16 сентября 2020 года Марцинкевич был найден мертвым в челябинском СИЗО. Предположительно, он покончил с собой. Семья и соратники настаивают на криминальной версии смерти, ссылаясь на многочисленные повреждения на теле Марцинкевича, которые были обнаружены после его смерти.