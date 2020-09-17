Марцинкевич признался в двойном убийстве незадолго до смерти

В СКР уверены, что Тесак покончил с собой в челябинском СИЗО

Националист Максим Марцинкевич в Бабушкинском суде Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Картина обстоятельств смерти националиста Максима Марцинкевича в челябинском следственном изоляторе, в том числе его предсмертные записки, свидетельствуют, что он совершил самоубийство, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко; кроме того, по ее словам, незадолго до смерти националист признался в двойном убийстве, совершенном еще в 2007 году.

"В рамках процессуальной проверки можно с большой уверенностью говорить о том, что Марцинкевич оставил предсмертные записки и совершил самоубийство", - сказала Петренко в четверг в интервью газете "Комсомольская правда".

"Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный. Вы знаете, что ранее он был осужден на 10 лет. По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились", - заявила представитель СКР.

По ее словам, в 2007 году в связи с распространением видеозаписи, на которой было запечатлено двойное убийство лиц неславянской национальности, было возбуждено уголовное дело. Позднее следствие по делу приостановили, так как не смогли найти подозреваемого.

"В рамках оперативно-розыскной деятельности, не связанной с обстоятельствами этого дела, в колонии Красноярского края один из осужденных, являющийся сторонником националистических взглядов, дал показания о причастности Марцинкевича к этому двойному убийству", - сказала Петренко.

Она отметила, что в ходе проверки этой информации его причастность подтвердилась. "При этом сам Марцинкевич способствовал установлению обстоятельств преступлений и был готов указать следствию место захоронения тел погибших. Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву для того, чтобы проверить эту информацию, провести проверки показаний для обнаружения места захоронения погибших", - сказала Петренко.

"Начал убивать приезжих в Москву с 19 лет": показания Марцинкевича

По данным ведомства, Марцинкевич заявил, что "начал убивать приезжих в Москву с 19 лет". "Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов", - сказала Петренко.

Именно поэтому, по ее словам, националист "решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен, в частности, он подробно описал обстоятельства другого двойного убийства, о котором правоохранительным органам не было известно, и описал место захоронения жертв".

"На основании этих сведений следователи обследовали местность и обнаружили останки жертв преступления", - заявила представитель СК.

Она отметила, что убийства, которые Марцинкевич совершил в 2007 году, он также записывал с друзьями на видео, которое затем было выложено в интернет.

"По этому уголовному делу мы пока ничего комментировать не будем. Но повторю, что Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания. Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало", - сказала Петренко.

Она добавила, что следователям предстоит восстановить всю картину, дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников СИЗО.

Ранее официальный представитель следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков сообщал "Интерфаксу", что точная причина смерти Марцинкевича будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Сотрудники регионального управления СКР уже начали проверку по факту смерти осужденного. В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер. Уголовное дело по данному факту не возбуждено.

Смерть Тесака

Утром в среду, 16 сентября, в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по Челябинской области было обнаружено тело заключенного Марцинкевича (по прозвищу "Тесак") и предсмертные записки. Информированный источник ранее сообщил агентству, что он пытался покончить с собой в одиночной камере следственного изолятора в Челябинске.

Бабушкинский суд Москвы 29 декабря 2018 года приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в разбое и хулиганстве (ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Перед этим Марцинкевич имел уже три судимости за преступления экстремистской направленности.