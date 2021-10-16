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В России сделали 51 млн прививок первым компонентом вакцины от COVID-19

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В России, по данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, вакцинация полного цикла - 47,5 млн раз, сообщил оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%.

Между тем коллективный иммунитет в Москве достиг 61%, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф. Первый компонент вакцины от COVID-19 в столице получили около 5,2 млн человек, полностью вакцинированы почти 4,8 млн.

На сайте представлены критерии соответствия региона, "свободного от коронавируса": заболеваемость должна быть не более 30 случаев на 100 тысяч населения, охват тестированием не менее 200 на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета к заболеванию не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 100 тысяч населения и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива. Согласно данным, Москва соответствует только одному критерию: охвату тестированием.

Для вакцинации от COVID-19 в России используются двухкомпонентные вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт". Массовая вакцинация в РФ началась 18 января.

3 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для нормализации ситуации с коронавирусом в РФ необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 80%, для этого нужно привить более 90 млн человек.

По данным на утро субботы, за минувшие сутки были обновлены антирекорды по числу заболевших COVID-19 и пациентов, умерших от болезни. Выявлены 33 208 случаев заражения, умерли 1 002 человека.

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