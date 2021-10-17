Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве продолжила свой рост

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 6 740 случаев COVID-19, четвертый день подряд этот показатель в столице превышает шесть тысяч, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось о фиксации 6 545 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 195 случаев или примерно на 3%.

За сутки коронавирус привел к смерти 70 человек. Общее число скончавшихся достигло 30 163. Смертность приблизилась к показателям начала августа.

Выздоровели за сутки 3 206 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 532 919 человек.

Накануне сообщалось о 3 637 выписанных и 72 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 17 октября составляет 1 млн 719 414.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад.

Собянин также допустил ввод краткосрочных ограничений из-за ситуации с коронавирусом, но Москва при этом "будет жить полноценной жизнью и развиваться".