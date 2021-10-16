Полиция сообщила о 16 пострадавших в ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - По предварительной информации, 16 человек обратились за медицинской помощью в результате столкновения двух автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

В полиции сказали, что пять из них доставлены в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

Полиция отмечает, что, предварительно, водитель автомобиля "ГАЗ", выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу, в результате чего его машина столкнулась с автобусом "ЛиАЗ", а тот - с маршрутным такси "ПАЗ".

Сотрудники ГИБДД работают и регулируют движение на месте ДТП.

В свою очередь министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем инстаграме, что в аварии пострадали 12 человек. По его данным, пять пострадавших получили травмы средней степени тяжести, остальные - легкие травмы. Все они доставлены в областную клиническую больницу имени Семашко.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП.