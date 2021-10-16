Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два автобуса и грузовик столкнулись в Нижнем Новгороде

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ДТП с участием рейсовых автобусов произошло в Московском районе Нижнего Новгорода в субботу, есть пострадавшие.

На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что в 14:22 на улице Мечникова, столкнулись три транспортных средства. Как отмечается, в результате аварии погибших нет, количество пострадавших уточняется, детей нет.

В ГУ МЧС "Интерфаксу" уточнили, что столкнулись два рейсовых автобуса и грузовая "Газель".

Между тем, в пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили агентству, что, предварительно, 15 человек пострадали в результате этой аварии. Как рассказал собеседник "Интерфакса", по предварительным данным, столкнулись грузовик, автобус и маршрутное такси.

В свою очередь министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем инстаграме, что в ДТП пострадали 12 человек. По его данным, пять пострадавших получили травмы средней степени тяжести, остальные - легкие травмы. Все они доставлены в областную клиническую больницу имени Семашко.

Нижний Новгород

Новости
Пандемия коронавируса

В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19

В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19

Борис Джонсон почтил память убитого депутата в Эссексе

Борис Джонсон почтил память убитого депутата в Эссексе

"Ъ" сообщил о девяти явках Тесака с повинной незадолго до смерти

Пандемия коронавируса

В РФ обновлены антирекорды по числу новых случаев COVID и умерших пациентов

В РФ обновлены антирекорды по числу новых случаев COVID и умерших пациентов

Зачинщиков бунта во Владикавказе распределят по другим колониям

Ситуация во владикавказской колонии стабилизировалась после бунта

Ситуация во владикавказской колонии стабилизировалась после бунта

В МЧС сочли поджог наиболее вероятной причиной торфяного пожара в Екатеринбурге

В колонии во Владикавказе, где заключенные устроили беспорядки, произошло возгорание

К колонии во Владикавказе для подавления бунта стянули дополнительные силы

Беспорядки в колонии во Владикавказе произошли в ходе обысков в камерах

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });