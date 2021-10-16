Два автобуса и грузовик столкнулись в Нижнем Новгороде

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ДТП с участием рейсовых автобусов произошло в Московском районе Нижнего Новгорода в субботу, есть пострадавшие.

На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что в 14:22 на улице Мечникова, столкнулись три транспортных средства. Как отмечается, в результате аварии погибших нет, количество пострадавших уточняется, детей нет.

В ГУ МЧС "Интерфаксу" уточнили, что столкнулись два рейсовых автобуса и грузовая "Газель".

Между тем, в пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили агентству, что, предварительно, 15 человек пострадали в результате этой аварии. Как рассказал собеседник "Интерфакса", по предварительным данным, столкнулись грузовик, автобус и маршрутное такси.

В свою очередь министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем инстаграме, что в ДТП пострадали 12 человек. По его данным, пять пострадавших получили травмы средней степени тяжести, остальные - легкие травмы. Все они доставлены в областную клиническую больницу имени Семашко.