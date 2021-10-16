Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Количество пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18

Количество пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18
На месте столкновения двух автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В аварии с участием двух автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде пострадали восемнадцать человек, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе губернатора региона.

"По предварительным данным в результате ДТП с участием двух автобусов и газели на улице Мирошникова в Нижнем Новгороде пострадало 18 человек. Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу имени Н.А.Семашко", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших, пятеро из которых доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

В пресс-службе добавили, что несовершеннолетние в аварии не пострадали, погибших нет.

Глава региона Глеб Никитин поручил министру здравоохранения области Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП.

Авария произошла на улице Мирошникова в Московском районе города в субботу днем. Водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу, в результате чего его машина столкнулась с автобусом, а тот - с маршрутным такси.

Нижний Новгород

Новости по теме

Новости

В Екатеринбурге 16 человек умерли из-за отравления спиртом

Два автобуса и грузовик столкнулись в Нижнем Новгороде

Пандемия коронавируса

В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19

В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19

Борис Джонсон почтил память убитого депутата в Эссексе

Борис Джонсон почтил память убитого депутата в Эссексе

"Ъ" сообщил о девяти явках Тесака с повинной незадолго до смерти

Пандемия коронавируса

В РФ обновлены антирекорды по числу новых случаев COVID и умерших пациентов

В РФ обновлены антирекорды по числу новых случаев COVID и умерших пациентов

Зачинщиков бунта во Владикавказе распределят по другим колониям

Ситуация во владикавказской колонии стабилизировалась после бунта

Ситуация во владикавказской колонии стабилизировалась после бунта

В МЧС сочли поджог наиболее вероятной причиной торфяного пожара в Екатеринбурге

В колонии во Владикавказе, где заключенные устроили беспорядки, произошло возгорание

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });