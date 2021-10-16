Количество пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18

На месте столкновения двух автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В аварии с участием двух автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде пострадали восемнадцать человек, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе губернатора региона.

"По предварительным данным в результате ДТП с участием двух автобусов и газели на улице Мирошникова в Нижнем Новгороде пострадало 18 человек. Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу имени Н.А.Семашко", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших, пятеро из которых доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

В пресс-службе добавили, что несовершеннолетние в аварии не пострадали, погибших нет.

Глава региона Глеб Никитин поручил министру здравоохранения области Давиду Мелик-Гусейнову взять на личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП.

Авария произошла на улице Мирошникова в Московском районе города в субботу днем. Водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу, в результате чего его машина столкнулась с автобусом, а тот - с маршрутным такси.