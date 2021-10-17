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Корабль "Союз" с Пересильд и Шипенко расстыковался с МКС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-18" с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту расстыковался с Международной космической станцией (МКС) перед посадкой на Землю.

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Трансляцию посадки ведет "Роскосмос". В 04:14 по московскому времени была выдана команда на расстыковку, после чего "Союз МС-18" отстыковался от модуля "Наука" и начал удаляться от станции.

После отдаления на безопасное расстояние от МКС корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Затем он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", посадка спускаемого аппарата корабля должна состояться в 07:36 по московскому времени в 146 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

На МКС останутся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошидэ.

МКС Роскосмос Союз МС-18 Юлия Пересильд Клим Шипенко

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