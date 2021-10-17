Возвращающийся с МКС "Союз" со съемочной группой начал сход с орбиты

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-18" с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту включил двигатели для торможения и схода с орбиты.

Трансляцию ведет "Роскосмос". В соответствии с планом спуска на корабле включились двигатели на торможение и начался сход с орбиты.

"В 06:41 мск прошла команда на включение двигателя корабля "Союз МС-18" на торможение, он устойчиво проработал 4,5 минуты", - говорится в сообщении госкорпорации в твиттере.

Примерно через 30 минут корабль разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", посадка спускаемого аппарата корабля должна состояться в 07:36 мск в 146 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.