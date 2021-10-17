Возвращающаяся на Землю с МКС съемочная группа перешла в "Союз"

Космонавт Антон Шкаплеров с кинорежиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд перед полетом на МКС Фото: Roscosmos Press Service/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, возвращающиеся в воскресенье с Международной космической станции (МКС) на Землю, перешли на корабль "Союз МС-18" и задраили переходные люки.

Трансляцию посадки ведет "Роскосмос". Экипаж попрощался с остающимися работать на МКС коллегами и перешел на борт корабля, после чего люки были закрыты.

Уже в корабле экипаж наденет летные скафандры, космонавт Новицкий проверит герметичность люков и работу всех систем.

Расстыковка с модулем "Наука" МКС запланирована на 04:14 (мск). Затем корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. После этого он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", посадка спускаемого аппарата корабля должна состояться в 07:36 (мск) в 146 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

На МКС останутся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошидэ.

В обеспечении посадки аппарата от Центрального военного округа задействовано около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, а также около 20 единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".

Картина "Вызов" будет создана совместно госкорпорацией "Роскосмос", "Первым каналом" и студией Yellow, Black and White.

4 марта глава компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов сообщил, что съемки фильма осуществляются за счет действующей космической программы и дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. По его словам, часть работ будет профинансирована "Главкосмосом", но за счет средств, полученных от коммерческой деятельности.

Фильм с рабочим названием "Вызов" - о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.