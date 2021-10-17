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Песков заявил об отсутствии перспектив для встречи Путина и Зеленского

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плохими перспективы встречи руководителей России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Песков пояснил, что власти Украины не выполняют минские договоренности. "Именно они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де факто будет означать выход Киева из Минских договоренностей", - сказал он.

"Поэтому пока перспективы плохие", - добавил Песков.

В частности, представитель Кремля обратил внимание, что Зеленский называет Россию стороной конфликта в Донбассе. "Участники конфликта описаны в Минском комплексе мер, который, и Минский комплекс мер, он же является документом Организации Объединенных Наций. И, соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться", - сказал он.

Отвечая на вопрос о перспективах проведения саммита в "нормандском формате", Песков пояснил, что, "чтобы собираться главам государств все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент".

Ранее сообщалось, что Путин 11 октября в телефонной беседе обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность проведения "нормандского" саммита.

Дмитрий Песков

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