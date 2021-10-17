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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: воскресенье, 17 октября

Очередной антирекорд по числу заболевших COVID в России, сопровождение бомбардировщика США российским МиГ-31

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России число новых случаев COVID за сутки впервые превысило 34 тысячи. Заболели еще 34 303 человека, умерли 997 пациентов.

- МиГ-31 сопроводил стратегический бомбардировщик США над акваторией Японского моря. Нарушения границы не допустили. Ранее в пятницу Минобороны РФ заявило, что корабль "Адмирал Трибуц" предотвратил попытку американского эсминца Chafee пересечь границу в Японском море.

- В Екатеринбурге осталось 17 очагов торфяного пожара. В тушении задействовано без малого 300 человек.

- Песков заявил об отсутствии перспектив для встречи Путина и Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Украина не выполняет минские договоренности. По его словам, для саммита в "нормандском формате" необходимо подготовить фундамент.

- В Мельбурне задумались о прекращении затяжного локдауна на следующей неделе. Ожидается, что к 21 октября в штате Виктория полностью вакцинируют 70% населения старше 16 лет.

- Билла Клинтона выписали из больницы. Ранее 75-летнего экс-президента США госпитализировали с инфекцией.

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