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Экс-президента Афганистана Карзая не оказалось в списке участников встречи в Москве

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Посольство России в Кабуле в воскресенье вечером опровергло сообщения о возможном участии экс-президента Афганистана Хамида Карзая и председателя Верховного совета по примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы в московской встрече по проблемам Афганистана.

В твиттере посольства было опубликовано сообщения о том, что оба не входят в список приглашенных.

В минувшую пятницу, 15 октября пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи сообщил, что делегацию талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) на московской встрече возглавит заместитель премьер-министра Абдул Салам Ханафи.

Встреча московского формата по Афганистану пройдет в Москве 20 октября, талибы (организация "Талибан" запрещена в РФ) подтвердили намерение принять в ней участие.

Накануне встречи, 19 октября, состоится встреча "расширенной тройки" по Афганистану - США, РФ, КНР и Пакистана, где будет предпринята попытка "выработать общую позицию по меняющейся ситуации в Афганистане".

Афганистан Хамид Карзай

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