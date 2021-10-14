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МИД РФ анонсировал визит в Москву делегации талибов на следующей неделе

МИД РФ анонсировал визит в Москву делегации талибов на следующей неделе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В России ожидают участие представительной делегации движения талибов (организация "Талибан" запрещена в РФ как террористическая) в заседании московского формата переговоров по Афганистану на следующей неделе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании московского формата", - сказала она на брифинге в четверг.

Дипломат вновь выразила обеспокоенность активизацией террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) в Афганистане. "Мы рассчитываем, что слова новых кабульских властей об их возможности справиться с ИГИЛ в одиночку, без внешней поддержки, получат практическое воплощение", - подчеркнула Захарова.

Мария Захарова МИД РФ Талибан Афганистан

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