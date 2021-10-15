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Путин счел, что талибам будет трудно отказаться от наркодоходов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Проблема наркопроизводства по-прежнему остро стоит в Афганистане, и новым властям этой страны будет непросто отказаться от доходов от такой деятельности, считает президент РФ Владимир Путин.

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"По-прежнему крайне остро стоит проблема производства в Афганистане и контрабанды оттуда наркотиков. Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов в мире. Несмотря на обещание бороться с наркопроизводством, в реальности талибам ("Талибан" - организация запрещена в РФ - ИФ), не знаю, удастся ли, хотят они этим заниматься, не хотят...Когда они были в прежней итерации во власти, в принципе, они это делали и делали успешно. Но сегодня будет непросто отказаться от такого источника доходов, тем более, в условиях кризисной ситуации в экономике", - сказал Путин, выступая на саммите СНГ в пятницу.

Владимир Путин Талибан

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