Подросток, пронесший карабин в школу под Пермью, рассказал о его травле

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Школьная травля рассматривается среди основных мотивов шестиклассника, пронесшего оружие в школу под Пермью, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным задержанный подросток сообщил, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг", - сказал источник.

Во время инцидента школьник вел себе неадекватно, ему предстоит детская психиатрическая экспертиза.

"Совершая выстрелы в воздух он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется "указаниями бога", - сказал источник.