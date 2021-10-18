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Подросток, пронесший карабин в школу под Пермью, рассказал о его травле

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Школьная травля рассматривается среди основных мотивов шестиклассника, пронесшего оружие в школу под Пермью, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным задержанный подросток сообщил, что поводом для его проступка стало плохое отношение одноклассницы, регулярные обиды, а также буллинг", - сказал источник.

Во время инцидента школьник вел себе неадекватно, ему предстоит детская психиатрическая экспертиза.

"Совершая выстрелы в воздух он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется "указаниями бога", - сказал источник.

Хроника 03 февраля 2014 года – 18 октября 2021 годаНападения в школах и вузах
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