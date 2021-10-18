Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В школе под Пермью отменили занятия после стрельбы

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Администрация Сарсинской средней общеобразовательной школы (Пермский край) отменила занятия после инцидента со стрельбой, которую устроил ученик, сообщается на странице образовательного учреждения в соцсести "ВКонтакте".

"Уважаемые родители! Дорогие наши дети! Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О занятиях на завтра будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В РоссииПодросток, пронесший карабин в школу под Пермью, рассказал о его травлеЧитать подробнее

Как сообщалось, утром в понедельник ученик 6 класса выстрелил в стену и в потолок в школе. Подростка обезвредил директор школы, пострадавших нет.

Во время стрельбы в здании школы находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание.

Это уже не первый инцидент со стрельбой в учебных заведениях в Пермском крае. Так, утром 20 сентября студент юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов вуза. Шесть человек погибли, 47 пострадали. Ему предъявлено обвинение по п.п. "а, е" ч.2 ст.105 (убийство более двух лиц общеопасным способом), ч.3 ст.30, п.п. "а, е" ч.2 ст.105 (покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Нападавший арестован до 13 декабря.

Хроника 03 февраля 2014 года – 18 октября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермский край

Новости по теме

Новости
Нападения в школах и вузах

Подросток, пронесший карабин в школу под Пермью, рассказал о его травле

Нападения в школах и вузах

В Прикамье задержали подростка, сделавшего два выстрела из карабина в школе

В Росгвардии опровергли информацию о драке участников соревнований спецназа на Ставрополье

В Росгвардии опровергли информацию о драке участников соревнований спецназа на Ставрополье

Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении метиловым спиртом в Свердловской области

ФССП начала принудительное взыскание с Facebook 26 млн рублей штрафов

В Екатеринбурге потушили часть очагов торфяного пожара

В Екатеринбурге потушили часть очагов торфяного пожара
Пандемия коронавируса

В России число новых случаев COVID за сутки впервые превысило 34 тысячи

В России число новых случаев COVID за сутки впервые превысило 34 тысячи

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 октября

Пересильд и Шипенко покинули спускаемый аппарат "Союза" после приземления

Пересильд и Шипенко покинули спускаемый аппарат "Союза" после приземления

Спускаемый аппарат "Союза" с киноэкипажем приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат "Союза" с киноэкипажем приземлился в Казахстане
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });