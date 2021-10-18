В школе под Пермью отменили занятия после стрельбы

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Администрация Сарсинской средней общеобразовательной школы (Пермский край) отменила занятия после инцидента со стрельбой, которую устроил ученик, сообщается на странице образовательного учреждения в соцсести "ВКонтакте".

"Уважаемые родители! Дорогие наши дети! Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике. О занятиях на завтра будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром в понедельник ученик 6 класса выстрелил в стену и в потолок в школе. Подростка обезвредил директор школы, пострадавших нет.

Во время стрельбы в здании школы находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание.

Это уже не первый инцидент со стрельбой в учебных заведениях в Пермском крае. Так, утром 20 сентября студент юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов вуза. Шесть человек погибли, 47 пострадали. Ему предъявлено обвинение по п.п. "а, е" ч.2 ст.105 (убийство более двух лиц общеопасным способом), ч.3 ст.30, п.п. "а, е" ч.2 ст.105 (покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Нападавший арестован до 13 декабря.