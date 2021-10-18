Роскомнадзор насчитал 166 тыс. удаленных материалов Facebook и YouTube за 9 месяцев

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Facebook и YouTube по итогам девяти месяцев этого года чаще других социальных сетей игнорируют требование Роскомнадзора об удалении запрещенной в РФ информации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведомство сообщает в соцсетях, что за последние девять месяцев было удалено 166 тыс. запрещенных материалов по трем категориям информации - "наркотики", "пропаганда самоубийства" и "детская порнография". Это на 42% больше аналогичного периода 2020 года.

"Важно отметить работу социальных сетей, которые самостоятельно удалили более 45% всей выявленной по указанным категориям информации. Наибольший процент неудаления (ресурсы проигнорировали требования Роскомнадзора) наблюдается у Facebook - 19% и Youtube - 11%", - говорится в сообщении РКН в официальном аккаунте во "ВКонтакте".

Всего с января по сентябрь 2021 года заблокировано более 427 тыс. материалов с запрещенным контентом, уточнили в ведомстве.

В РКН напомнили, что 1 февраля 2021 года вступили в силу поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", обязывающие социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

В ведомстве отметили, что более трети всей запрещенной информации (155 584 материалов) прислали граждане.