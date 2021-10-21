Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

РКН оценил в 140 млн рублей судебные штрафы компаниям Google, Facebook и Twitter

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские суды уже оштрафовали Google, Facebook и Twitter в общей сложности уже на 140 млн рублей, при этом сервисы до сих пор не удалили около 5,500 страниц с запрещенным в России контентом, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин во временной комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ.

"Мы наблюдаем внутреннюю убежденность глобальных IT-компаний, что их внутренние правила стоят выше национальных законодательств. Это проблема, которую мы намерены решать", - объяснил чиновник сенаторам.

По его словам, основной посыл закона о "приземлении" интернет-компаний, вступающего в силу с 1 января 2022 года состоит в том, что открываемые в стране офисы должны быть уполномочены на модерацию контента на территории России.

"Сейчас мы находимся на финальной стадии подготовки подзаконных актов", - сообщил Субботин.

Опыт замедления трафика Twitter в РКН оценивают позитивно, добавил он.

"Технологическое воздействие имело отчетливый положительный эффект принуждения к исполнению российского законодательства", - сказал он.

19 октября Субботин отметил, что в микроблогах остается 9% контента, который РКН требовал удалить за нарушение российских законов. Ограничение со скорости трафика для Twitter будет снято после того, как компания удалит весь запрещенный контент.

Роскомнадзор Вадим Субботин Совет Федерации Google Facebook Twitter

Новости по теме

Новости

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24

На экс-депутата Госдумы Бурнашова завели дело после конфликта с полицейским

Самарская область собралась ввести дополнительные нерабочие дни

Самарская область собралась ввести дополнительные нерабочие дни
Пандемия коронавируса

Кафе, спортзалы и кинотеатры в Севастополе будут закрыты на нерабочей неделе

Дело Михаила Абызова

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.
Пандемия коронавируса

Петербург побил осенний антирекорд по госпитализациям с COVID-19

Петербург побил осенний антирекорд по госпитализациям с COVID-19
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить контакты и поездки на период нерабочих дней

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить контакты и поездки на период нерабочих дней

Арбитражный суд Москвы раскрыл список запрещенных к ввозу смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы раскрыл список запрещенных к ввозу смартфонов Samsung

Мосгорсуд отказался отменить арест основателя Group-IB Сачкова

РФПИ призвал производителей зарубежных вакцин прекратить информатаки на "Спутник V"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });