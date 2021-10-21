РКН оценил в 140 млн рублей судебные штрафы компаниям Google, Facebook и Twitter

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские суды уже оштрафовали Google, Facebook и Twitter в общей сложности уже на 140 млн рублей, при этом сервисы до сих пор не удалили около 5,500 страниц с запрещенным в России контентом, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин во временной комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ.

"Мы наблюдаем внутреннюю убежденность глобальных IT-компаний, что их внутренние правила стоят выше национальных законодательств. Это проблема, которую мы намерены решать", - объяснил чиновник сенаторам.

По его словам, основной посыл закона о "приземлении" интернет-компаний, вступающего в силу с 1 января 2022 года состоит в том, что открываемые в стране офисы должны быть уполномочены на модерацию контента на территории России.

"Сейчас мы находимся на финальной стадии подготовки подзаконных актов", - сообщил Субботин.

Опыт замедления трафика Twitter в РКН оценивают позитивно, добавил он.

"Технологическое воздействие имело отчетливый положительный эффект принуждения к исполнению российского законодательства", - сказал он.

19 октября Субботин отметил, что в микроблогах остается 9% контента, который РКН требовал удалить за нарушение российских законов. Ограничение со скорости трафика для Twitter будет снято после того, как компания удалит весь запрещенный контент.