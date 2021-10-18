В Оренбуржье 7-летняя девочка попала в больницу после распития алкоголя

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Полицейские города Гай в Оренбургской области проводят проверку по факту отравления алкоголем семилетней девочки, сообщает в понедельник пресс-служба регионального УМВД.

"Девочка вместе со своей 17-летней подругой употребила спиртосодержащую продукцию, принесенную 15-летним подростком. После чего малолетняя пострадавшая почувствовала тошноту и вернулась домой, где обо всем рассказала маме", - говорится в сообщении.

Девочку госпитализировали с отравлением.

По данным полиции, спиртное было куплено у бабушки пострадавшей. В отношении женщины составлены административные протоколы по статьям 14.2 (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена) и 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).

Также к административной ответственности привлечены все участники произошедшего и их родители.

Спиртосодержащая жидкость направлена на экспертизу. По данным местных СМИ, дети пили самогон.