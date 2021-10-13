Число жертв отравления метанолом в Оренбуржье выросло до 35

Бутылки со спиртосодержащей жидкостью, изъятые следователями на пункте производства контрафактного алкоголя Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Число жертв отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 35, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства области.

"Общее количество пострадавших от отравления суррогатами алкоголя не изменилось – 64. Из них 35 погибли. Один человек, находившийся ранее на ИВЛ, умер", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 34 умерших.

В пресс-службе добавили, что на данный момент в стационарах остаются 16 пострадавших, трое из них – на ИВЛ, 13 наблюдаются амбулаторно.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбургской области. Все пострадавшие и погибшие – жители восточного Оренбуржья. Анализы показали наличие в их организме чистого метанола – смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в 3-5 раз выше смертельной дозы.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 238 (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц), части 6 статьи 171.1 (производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), части 1 статьи 171.3 (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере) УК РФ.

16 фигурантам дел избрана мера пресечения, 14 из них арестованы.

По данным полиции, изготовители суррогата приобрели один из видов технического спирта в одной из коммерческих организаций в Уфе.