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В Оренбургской области завели дело после отравления ребенка самогоном

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело по итогам проверки обстоятельств отравления семилетней девочки суррогатным алкоголем.

По версии следствия, 58-летняя жительница города Гай 16 октября продала 15-летнему местному жителю спиртное собственного производства.

"Приобретенная жидкость была распита группой несовершеннолетних, в том числе 7-летней внучкой сбытчицы суррогатного алкоголя, в результате чего потребовалась госпитализация малолетней", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следователи изъяли образцы суррогата, выпитого несовершеннолетними, документы об оказании медицинской помощи ребенку, а также оборудование, на котором могла быть произведена изъятая продукция. Назначены химическая и судебно-медицинская экспертизы.

Ранее сообщалось, что полицейские города Гай Оренбургской области проводят проверку после отравления алкоголем семилетней девочки, которая вместе со своей 17-летней подругой употребила спиртосодержащую продукцию, принесенную 15-летним подростком.

По данным полиции, спиртное было куплено у бабушки пострадавшей. В отношении женщины составлены административные протоколы по статьям 14.2 (незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена) и 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).

Также к административной ответственности привлечены все участники произошедшего и их родители.

По данным местных СМИ, дети пили самогон.

Оренбургская область

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