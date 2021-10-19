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Песков счел неизбежным решение о приостановке работы постпредства РФ при НАТО

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Приостановив работу постоянного представительства РФ при НАТО, Москва де-юре оформила фактическое состояние отношений с Альянсом, решение было необходимым и неизбежным, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если говорить о ситуации в целом, то положение дел де-факто оформлено де-юре - вот как это можно охарактеризовать: отношений собственно никаких и не было, не было диалога", - сказал Песков.

По его словам, напротив, "НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти слова конкретными действиями".

"Последняя капля - выдворение наших дипломатов, которые работали в Брюсселе - все это сделало необходимым и неотвратимым приведение ситуации де-факто в состояние де-юре", - сказал Песков.

Он отметил, что Россия от принятого решения "не пострадает". "Никакого диалога у нас с НАТО и так не было, а в случае необходимости, как уже разъяснял глава МИД РФ, российский посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы", - отметил Песков, добавив, что "раньше так и было: функции по поддержанию диалога лежали на нашем после в Брюсселе".

"Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся", - заключил Песков.

О решении Москвы приостановить работу постпредства РФ при НАТО стало известно накануне, 18 октября.

"В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе, работу главного военного представителя. Наверное, с 1 ноября, или это займет еще несколько дней", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

Дмитрий Песков НАТО

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