Путин поручил правительству подготовить эксперимент по регулированию выбросов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству к декабрю представить предложения о проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов не только в Сахалинской области, но и в других регионах.

Это и другие поручения президента, сформулированные после Восточного экономического форума 2021, опубликованы на сайте Кремля.

К этому же сроку от чиновников ждут предложений о том, как законодательно оформить непрерывный экологический мониторинг состояния воздуха и воды при перевалке пылящих грузов в портах и о мерах, которые должны принимться по итогам мониторинга.

Еще одно поручение касается подготовки поправок в законы, направленных на создание на базе государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Службе должны быть предоставлены соответствующие полномочия и бюджетное финансирование на разработку и функционирование указанной системы мониторинга.