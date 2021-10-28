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Сечин напомнил сторонникам зеленого топлива о взрывоопасности водорода

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - К оценке безопасности энергоресурсов для людей и окружающей среды нужно подходить комплексно, по всей технологической цепочке, заявил на XIV Евразийском экономическом форуме главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин .

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"В случае того же водорода, на который возлагаются очень большие надежды как на перспективное "зеленое" топливо будущего, нельзя забывать, что именно его взрывоопасность стала причиной целого ряда катастроф в ядерной энергетике и на химических производствах", - привел он пример.

По его словам, даже практически безупречная с точки зрения выбросов гидроэнергетика может оказывать значительное негативное влияние на окружающую среду, так как требует строительства водохранилищ, что ведет к разрушению экосистем из-за затопления пахотных земель и лесов. Ветровые и солнечные станции тоже требуют выведения из оборота значительных площадей, и, если найдется истец, который подаст иск против ветровой генерации, может сложиться абсурдная ситуация тотальных запретов, добавил он.

"Немаловажным является и вопрос о том, какую энергетику считать "зеленой" или низкоуглеродной. После аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, произошедшей из-за ошибок в проектировании, так как в контурах безопасности реактора не были учтены риски цунами, негативное общественное мнение привело к усилению требований полного отказа от атомной энергетики, даже несмотря на инженерные улучшения в конструкции атомных реакторов и усиление мер защиты, - напомнил Сечин. - В результате в 2020 году по сравнению с 2011 годом объемы производства энергии на АЭС в Великобритании снизились на 27%, в Германии - на 41%. Даже во Франции, где на долю АЭС приходится 2/3 производства электроэнергии, объемы генерации на АЭС снизились на 20%".

"Газовый кризис привел к тому, что ряд стран Европы намерен переосмыслить свои низкоуглеродные цели: в начале октября по инициативе Франции 10 стран Европейского союза, в которых на долю АЭС приходится в среднем 46% производства электроэнергии (при среднем по ЕС уровне в 25%) обратились к Европейской комиссии с предложением признать атомную энергетику низкоуглеродной. При этом необходимо учитывать, что ядерное топливо тоже нуждается в утилизации, более затратной и требующей специальных технологий, ведь экологические риски здесь гораздо серьезнее", - сказал глава "Роснефти".

Игорь Сечин Роснефть Япония Фукусима Франция Германия Евросоюз

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