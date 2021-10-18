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Уголовное дело возбудили после гибели петербургского киберспортсмена

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Тосненском районе Ленинградской области в связи с гибелью мужчины, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

По данным следствия, 17 октября в Гатчинскую больницу доставили 23-летнего молодого человека с травмами, спустя некоторое время он скончался. Имени погибшего в ведомстве не уточняют.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее сообщалось о гибели в Тосненском районе Ленинградской области 23-летнего киберспортсмена, экс-капитана команды Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Алексея Малышева. По данным источника "Интерфакса", 17 октября его в тяжелом состоянии обнаружили у гаражей на Зелёной улице в городе Никольское. Позже Малышев скончался в больнице в Гатчине.

Ленинградская область

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