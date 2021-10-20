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На погибшего в Ленобласти киберспортсмена напали, чтобы ограбить

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Киберспортсмен Алексей Малышев, погибший в Тосненском районе Ленинградской области, стал жертвой грабителей, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По предварительным данным, ранним утром 17 октября трое жителей города Никольское встретили на улице не знакомого им Малышева, возвращавшегося от друзей, и договорились напасть на него, чтобы отобрать деньги и вещи. Мужчины избили молодого человека, потребовали перевести на счет одного из них деньги, а затем на автомобиле знакомого вывезли на старое Никольское кладбище, где продолжили избивать; там же они забрали его обувь и верхнюю одежду. Позже едва живого и полураздетого Малышева привезли и оставили у гаража у больницы.

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"Установлено, что смерть Малышева наступила от тупой травмы головы с переломом костей основания черепа и ушибами головного мозга", - уточнил источник.

О задержании подозреваемых в нападении на Малышева правоохранительные органы сообщали накануне. По данным источника "Интерфакса", это три жителя Никольского, один из них судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. У задержанных изъяли часть похищенных вещей.

Малышев - 23-летний киберспортсмен, экс-капитан команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Ленобласть Алексей Малышев

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