Киберспортсмен погиб в Ленинградской области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Киберспортсмен из Петербурга Алексей Малышев погиб в Ленинградской области, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

По данным собеседника агентства, накануне днем Малышева в тяжелом состоянии обнаружили у гаражей на Зелёной улице в городе Никольское. Мужчина был раздет до пояса и в крови. Малышева доставили в больницу в Гатчине, однако спасти его не удалось.

Источник добавил, что с места изъяты пластиковые бутылки, пустая пачка из-под сигарет, тапочки и куртка.

Обстоятельства и причины инцидента устанавливают в СКР. Комментарием ведомства по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Согласно открытым источникам, 23-летний Малышев - киберспортсмен, он был капитаном команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.