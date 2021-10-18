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Киберспортсмен погиб в Ленинградской области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Киберспортсмен из Петербурга Алексей Малышев погиб в Ленинградской области, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

По данным собеседника агентства, накануне днем Малышева в тяжелом состоянии обнаружили у гаражей на Зелёной улице в городе Никольское. Мужчина был раздет до пояса и в крови. Малышева доставили в больницу в Гатчине, однако спасти его не удалось.

Источник добавил, что с места изъяты пластиковые бутылки, пустая пачка из-под сигарет, тапочки и куртка.

Обстоятельства и причины инцидента устанавливают в СКР. Комментарием ведомства по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Согласно открытым источникам, 23-летний Малышев - киберспортсмен, он был капитаном команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Накануне команда по киберспорту Team Spirit в составе трех россиян и двух украинцев стала чемпионом мира по игре Dota 2. Турнир проходил в Бухаресте, призовой фонд составил $40 млн.

Ленобласть Алексей Малышев

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