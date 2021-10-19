В убийстве девочки в Вологде заподозрили психически нездоровую женщину

Уголовное дело возбуждено и в отношении матери погибшего ребенка

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В убийстве девятилетней девочки в Вологде подозревается женщина, страдающая психическим расстройством и лишенная родительских прав, сообщила уполномоченный по защите детей Вологодской области Ольга Смирнова.

Ранее у подозреваемой изъяли двух ее детей.

По сведениям омбудсмена, семья погибшей девочки была неблагополучной и состояла на профилактическом учете. Брат девочки ранее был изъят из этой семьи.

"Считаю, что причиной случившегося является ненадлежащее исполнение родительских прав родителями ребенка и недостаточная работа с семьей субъектов профилактики", - написала Смирнова и призвала всех родителей не оставлять детей без контроля, по возможности встречать их и провожать и сократить им прогулки в темное время суток.

Утром 19 октября в СК сообщили, что в отношении матери убитой девочки возбуждено уголовное дело об оставлении ребенка в опасности (ст. 125 УК). В отношении сотрудников органов профилактики, которые не выявили "опасное положение малолетней в семье", возбуждено дело о халатности.

Девочка ушла из дома 16 октября и пропала. 18 октября поздно вечером ее нашли убитой в одной из квартир в городе. Подозреваемую в убийстве жительницу Вологды обнаружили в Карелии.

Женщине сорок лет. По версии следствия, она встретила девочку на улице 16 октября, вошла к ней в доверие, привела в свою квартиру в Долгом переулке и убила ее, после чего уехала из региона.