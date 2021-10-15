Возбуждено дело об отравлении медведей в зоопарке Челябинска

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Полиция Центрального района Челябинска возбудила уголовное дело о смертельном отравлении двух бурых медведей в городском зоопарке. Как сообщила областная прокуратура, дело расследуется по статье о жестоком обращении с животным ради причинения ему страданий и повлекшее его гибель (п."д" ч.2 ст. 245 УК).

Экспертиза подтвердила, медведи Степан и Маша погибли от отравления.

На отравление животных в полицию в сентябре пожаловались сотрудники зоопарка. Сообщалось, что ветеринары не сумели спасти Степана и Машу. У медведицы Бусинки были похожие симптомы, но ее выходили. В начале сентября в зоопарке пострадали пятнистые и северные олени и косуля. Самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя погибли.

По словам сотрудников зоопарка, на территории была обнаружена сумка с расфасованным фаршем и вареным мясом. Они считают, что животных отравили умышленно.