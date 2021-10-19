За сутки в РФ от коронавируса скончались рекордные 1 015 человек

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Еще 33 740 случаев коронавируса выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб. Это на 585 меньше, чем в понедельник, когда сообщалось о 34 325 заболевших, что стало новым максимальным значением за пандемию.

Умерли за сутки 1 015 человек, это максимум с начала пандемии. Предыдущий антирекорд - 1 002 скончавшихся - был 16 октября. Больше всего смертей в Москве - 73, в Петербурге - 68, в Краснодарском крае - 40.

Общее число жертв COVID-19 достигло 225 325.

Поправились и выписаны 7,04 млн пациентов, в том числе 23 426 за последние сутки

Новые заражения фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве 5 700 случаев против 6 823 накануне, в Санкт-Петербурге 3 220 заболевших. В Московской области 2 955 новых случаев, это максимальное число для региона за пандемию.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 060 752 случаев коронавирусной инфекции.