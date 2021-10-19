Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Заболеваемость коронавирусом растет во всех субъектах РФ

Наибольший прирост новых случаев COVID за неделю отмечается среди детей школьников и людей старше 60 лет

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех 85 субъектах РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы сегодня находимся в той фазе активности эпидпроцесса и в той ситуации, когда все субъекты РФ находятся в фазе роста практически одномоментно. Это практически первый настоящий эпидемический сезон для коронавирусной инфекции", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

В РоссииЗа сутки в РФ от коронавируса скончались рекордные 1 015 человекЗа сутки в РФ от коронавируса скончались рекордные 1 015 человекЧитать подробнее

Она сообщила, что за прошедшую неделю зафиксирован 222 241 случай заболевания, что на 15,5% выше, чем на прошлой неделе. В течение последних пяти недель отмечается тенденция к росту на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппа, сказала Попова.

Также, по словам главы ведомства, отмечается рост заболеваемости в столичном регионе. В явном росте заболеваемости - от 2,5% до 45,9% - находятся 79 регионов РФ, в шести субъектах ситуация с заболеваемостью пока остается стабильной.

Наибольший прирост заболеваемости по итогам прошедшей недели наблюдается среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет, сказала она. Максимальные показатели заболеваемости на 100 тыс. населения регистрируются в группе лиц старше 65 лет, отметила Попова.

Принятых мер недостаточно

Существующие меры по борьбе с коронавирусом в стране недостаточны, необходимо дополнительное регулирование для более быстрого реагирования, заявила Попова.

"Я бы хотела отметить, что принимаемые сегодня меры - к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию - недостаточны. Потому что развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и гораздо более быстрого реагирования на эпидситуацию и принятия необходимых мер", - сказала она.

"Я считаю, что здесь необходимо дополнительное регулирование, чтобы эти меры принимались максимально быстро", - добавила Попова.

коронавирус Анна Попова Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Мишустин поддержал антиковидные предложения Голиковой

Регионам РФ рекомендовали перевести пенсионеров без прививки на самоизоляцию

Пандемия коронавируса

Голикова предложила ввести нерабочие дни в РФ с 30 октября по 7 ноября

Голикова предложила ввести нерабочие дни в РФ с 30 октября по 7 ноября

"Эхо Москвы" и главред сайта за полгода оштрафованы на 500 тыс. руб. за иноагентов

"Эхо Москвы" и главред сайта за полгода оштрафованы на 500 тыс. руб. за иноагентов
Закон об устойчивом Рунете

Глава Роскомнадзора назвал успешными учения по безопасности Рунета

Глава Роскомнадзора назвал успешными учения по безопасности Рунета

Кремль заявил об обязанности Минюста разъяснять причины признания СМИ иноагентами

Пандемия коронавируса

В Орловской области закончились свободные ковидные койки

В Орловской области закончились свободные ковидные койки

Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки" и отправить его в СИЗО

Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки" и отправить его в СИЗО
Пандемия коронавируса

В России 1100 врачей погибли от COVID в первом полугодии 2021 года

В мэрию Москвы подана заявка о проведении 4 ноября "Русского марша"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });