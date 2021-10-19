Заболеваемость коронавирусом растет во всех субъектах РФ

Наибольший прирост новых случаев COVID за неделю отмечается среди детей школьников и людей старше 60 лет

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех 85 субъектах РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы сегодня находимся в той фазе активности эпидпроцесса и в той ситуации, когда все субъекты РФ находятся в фазе роста практически одномоментно. Это практически первый настоящий эпидемический сезон для коронавирусной инфекции", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она сообщила, что за прошедшую неделю зафиксирован 222 241 случай заболевания, что на 15,5% выше, чем на прошлой неделе. В течение последних пяти недель отмечается тенденция к росту на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппа, сказала Попова.

Также, по словам главы ведомства, отмечается рост заболеваемости в столичном регионе. В явном росте заболеваемости - от 2,5% до 45,9% - находятся 79 регионов РФ, в шести субъектах ситуация с заболеваемостью пока остается стабильной.

Наибольший прирост заболеваемости по итогам прошедшей недели наблюдается среди детей школьного возраста и среди взрослых старше 60 лет, сказала она. Максимальные показатели заболеваемости на 100 тыс. населения регистрируются в группе лиц старше 65 лет, отметила Попова.

Принятых мер недостаточно

Существующие меры по борьбе с коронавирусом в стране недостаточны, необходимо дополнительное регулирование для более быстрого реагирования, заявила Попова.

"Я бы хотела отметить, что принимаемые сегодня меры - к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию - недостаточны. Потому что развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и гораздо более быстрого реагирования на эпидситуацию и принятия необходимых мер", - сказала она.

"Я считаю, что здесь необходимо дополнительное регулирование, чтобы эти меры принимались максимально быстро", - добавила Попова.