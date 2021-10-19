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Директор аквапарка оштрафован за отказ пустить подростка с аутизмом

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщило, что оштрафовало на 30 тысяч рублей директора аквапарка в Волжском за отказ пускать ребенка с аутизмом на территорию развлекательного комплекса.

Предприниматель признан виновным по ч. 5 ст. 14.8. КоАП (отказ потребителю в оказании услуг в связи с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом).

В Роспотребнадзоре выяснили, что директор аквапарка знал, что закон запрещает отказывать в обслуживании детям с нарушениями здоровья, и все равно не пустил ребенка с инвалидностью в комплекс. Прокурорская проверка ранее выявила, что для отказа подростку в посещении аквапарка законных оснований не было.

Волжский Волгоградская область Роспотребндзор

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