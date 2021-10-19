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Кремль заявил об обязанности Минюста разъяснять причины признания СМИ иноагентами

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Кремль не является и не может быть арбитром между журналистами и Минюстом в части оценки правомерности признания СМИ иноагентами без конкретных мотивировок и объяснений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ведомство, которое это у нас по закону объявляет, и должно разъяснять", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему юридические лица изданий "Росбалт" и Republic были признаны СМИ-иноагентами без особых объяснений.

"Мы не можем быть арбитром в данном случае. В данном случае арбитром может быть только суд", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что Минюст выполняет свои функции в соответствии с теми положениями закона, который дает ему такие полномочия и обязанности.

"За разъяснениями причин, которые привели к тем или иным решениям, конечно, вы должны обращаться именно туда (в Минюст)", - заявил представитель Кремля.

"Есть соответствующие инициативы журналистского сообщества по рассмотрению возможных поправок к закону (об иностранных агентах). Мы знаем, что были радикальные предложения отменить закон. На это последовал уже однозначный ответ, что закон должен быть, ибо он необходим", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков Минюст

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