Голикова предложила ввести нерабочие дни в РФ с 30 октября по 7 ноября
Регионам со сложной эпидситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней с 23 октября
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предлагает ввести нерабочие дни на территории России с 30 октября по 7 ноября включительно, заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Соответствующее предложение планируется направить президенту РФ Владимиру Путину, сказала Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
При этом регионам со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней уже с ближайшей субботы, 23 октября, добавила вице-премьер.
После 7 ноября, по словам Голиковой, оперштаб рекомендует ввести QR-коды для посещения предприятий и организаций, которые будут закрыты на период нерабочих дней.
"По истечении 7 ноября включительно мы предлагаем регионам аккуратно открывать те отрасли и объекты, которые в период нерабочих дней будут закрыты. Под словом "аккуратно" я имею ввиду (введение системы) QR-кодов для посещения этих мест для того, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции", - сказала вице-премьер.
Она уточнила, что на такие объекты планируется допускать только вакцинированных и переболевших, а также тех, кто сделает ПЦР-тест.
Голикова также предложила ввести в регионах систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий, в том числе начиная с периода нерабочих дней.