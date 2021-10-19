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Голикова предложила ввести нерабочие дни в РФ с 30 октября по 7 ноября

Регионам со сложной эпидситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней с 23 октября

Голикова предложила ввести нерабочие дни в РФ с 30 октября по 7 ноября
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предлагает ввести нерабочие дни на территории России с 30 октября по 7 ноября включительно, заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

Соответствующее предложение планируется направить президенту РФ Владимиру Путину, сказала Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

При этом регионам со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней уже с ближайшей субботы, 23 октября, добавила вице-премьер.

После 7 ноября, по словам Голиковой, оперштаб рекомендует ввести QR-коды для посещения предприятий и организаций, которые будут закрыты на период нерабочих дней.

"По истечении 7 ноября включительно мы предлагаем регионам аккуратно открывать те отрасли и объекты, которые в период нерабочих дней будут закрыты. Под словом "аккуратно" я имею ввиду (введение системы) QR-кодов для посещения этих мест для того, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции", - сказала вице-премьер.

Она уточнила, что на такие объекты планируется допускать только вакцинированных и переболевших, а также тех, кто сделает ПЦР-тест.

Голикова также предложила ввести в регионах систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий, в том числе начиная с периода нерабочих дней.

Хроника 09 января 2020 года – 19 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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