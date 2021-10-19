Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Регионам РФ рекомендовали перевести пенсионеров без прививки на самоизоляцию

Работающих граждан старше 60 лет призвали отправить на удаленку, если они не вакцинировались или не переболели

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Оперштаб по борьбе с коронавирусом предлагает российским регионам перевести невакцинированных и не переболевших COVID-19 пенсионеров на самоизоляцию, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

В РоссииГоликова предложила ввести нерабочие дни в РФ с 30 октября по 7 ноябряЧитать подробнее

"Настоятельно рекомендуем регионам РФ незамедлительно принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о нахождении дома на самоизоляции и выходе на улицы только в случае крайней необходимости", - сказала Голикова во вторник на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Такая рекомендация обусловлена тем, что риск заболевания и его тяжелого течения для пожилых людей наиболее высок, подчеркнула вице-премьер.

"Предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих невакцинированных и непереболевших граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют медицинских противопоказаний, прошли вакцинацию", - добавила Голикова.

коронавирус Татьяна Голикова

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Мишустин поддержал антиковидные предложения Голиковой

Заболеваемость коронавирусом растет во всех субъектах РФ

Пандемия коронавируса

Голикова предложила ввести нерабочие дни в РФ с 30 октября по 7 ноября

Голикова предложила ввести нерабочие дни в РФ с 30 октября по 7 ноября

"Эхо Москвы" и главред сайта за полгода оштрафованы на 500 тыс. руб. за иноагентов

"Эхо Москвы" и главред сайта за полгода оштрафованы на 500 тыс. руб. за иноагентов
Закон об устойчивом Рунете

Глава Роскомнадзора назвал успешными учения по безопасности Рунета

Глава Роскомнадзора назвал успешными учения по безопасности Рунета

Кремль заявил об обязанности Минюста разъяснять причины признания СМИ иноагентами

Пандемия коронавируса

В Орловской области закончились свободные ковидные койки

В Орловской области закончились свободные ковидные койки

Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки" и отправить его в СИЗО

Прокуратура просит отменить домашний арест ректора "Шанинки" и отправить его в СИЗО
Пандемия коронавируса

В России 1100 врачей погибли от COVID в первом полугодии 2021 года

В мэрию Москвы подана заявка о проведении 4 ноября "Русского марша"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });