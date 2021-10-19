Регионам РФ рекомендовали перевести пенсионеров без прививки на самоизоляцию

Работающих граждан старше 60 лет призвали отправить на удаленку, если они не вакцинировались или не переболели

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Оперштаб по борьбе с коронавирусом предлагает российским регионам перевести невакцинированных и не переболевших COVID-19 пенсионеров на самоизоляцию, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

"Настоятельно рекомендуем регионам РФ незамедлительно принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о нахождении дома на самоизоляции и выходе на улицы только в случае крайней необходимости", - сказала Голикова во вторник на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Такая рекомендация обусловлена тем, что риск заболевания и его тяжелого течения для пожилых людей наиболее высок, подчеркнула вице-премьер.

"Предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих невакцинированных и непереболевших граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют медицинских противопоказаний, прошли вакцинацию", - добавила Голикова.