Три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем в Курганской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту отравления шести человек суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. Три человека погибли после отравления.

Дело заведено по статье УК о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным следствия, в сентябре шестеро человек были госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, три человека скончались в течение месяца.

Правоохранительные органы установили продавца, продавшего пострадавшим суррогатный алкоголь с метиловым спиртом в составе. Им оказался 56-летний житель Кургана. У него в квартире и автомобиле было обнаружено и изъято около 60 литров суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для перепродажи.

Мужчине предъявлено обвинение, он арестован.

Ранее массовое отравление контрафактным алкоголем произошло в Оренбургской области, которая находится в нескольких сотнях километрах от Курганской. В регионе пострадали 64 жителя восточного Оренбуржья, 35 из них умерли. Анализы показали наличие в их организме чистого метанола. Возбужден ряд уголовных дел, фигурантами которых стали 16 человек. 14 из них взяты под стражу.

Кроме того, в октябре 18 человек скончались от отравления метиловым спиртом в соседней с Курганской Свердловской области. В крови умерших также был обнаружен метанол. По данным следствия, метиловый спирт продавали на одном из рыночных комплексов Чкаловского района Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых - мужчины 43 и 54 лет.

Ранее в октябре в Екатеринбурге 18 человек погибли от отравления метиловым спиртом.

Новость дополняется