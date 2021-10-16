В Екатеринбурге число погибших из-за отравления спиртом достигло 18

Ura.ru/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - СКР начал расследование в связи с гибелью 18 человек в Екатеринбурге от отравления метиловым спиртом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, несколько человек продали метиловый спирт местным жителям в период с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района Екатеринбурга. Уголовное дело расследуется по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в свою очередь сообщил, что сотрудники полиции установили и задержали двоих подозреваемых - местных жителей 1978 и 1967 годов рождения.

"В настоящее время сыщики проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости. Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от "паленки". Выяснение точных обстоятельств трагедии находится на контроле у руководства регионального главка МВД", - добавил Горелых.

Ранее региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщил "Интерфаксу", что в Екатеринбурге в течение недели скончались от употребления метилового спирта, по предварительным данным, 16 жителей Чкаловского района. Все они приобретали спирт на розлив на рынке, рядом с которым проживали.